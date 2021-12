Trânsito intenso nas principais vias nesta manhã

Trânsito segue intenso nas principais vias da cidade por conta do fluxo de veículos do horário. Intensidade registrada nos dois sentidos da avenida Paralela e nas avenidas Tancredo Neves, Heitor Dias, Silveira Martins, além da Orla, sentido Pituba, e no Largo do Tanque.



Situação complicada na Lapinha, onde um incêndio atinge um casarão antigo, próximo ao Instituto Federal da Bahia (Ifba). De acordo com a Transalvador, foram registrados 5 acidentes, com três pessoas feridas, nas últimas 24 horas.

