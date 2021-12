Trânsito intenso nas principais vias de Salvador

A Transalvador registra tráfego intenso nos dois sentidos da Av. Paralela, na Av. Bonocô, sentido Iguatemi, na Av. Heitor Dias e na Orla, sentido Pituba, por conta do fluxo de veículos do horário.

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão no início da Av. ACM ocupa duas faixas da via e causa reflexos no trânsito da região. A Transalvador está no lcoal para regularizar a situação.

Nas últimas 24 horas, foram registrados seis acidentes, com seis feridos.

