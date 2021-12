Trânsito intenso na Paralela e em São Rafael neste sábado

O motorista que trafega pela região da Avenida Paralela, por volta das 15h20 deste sábado, 22, encontra o trânsito lento na região. De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a lentidão atinge o sentido aeroporto, da saída do viaduto Luís Eduardo Magalhães até o Bahia Café Hall.

Ainda segundo a Transalvador, a lentidão é causada pelo grande fluxo de veículos que trafegam pelo local nesta tarde. Não há registro de acidente.

Jogo - O jogo do Vitória, que acontece no Estádio Manoel Barradas, às 16h, também está deixando o trânsito complicado na Avenida São Rafael. Isso porque existe um grande número de torcedores que seguem para o estádio. Demais vias seguem sem pontos de lentidão.

Neste sábado, foram registrados um acidente com uma vítima na capital.

