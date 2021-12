Trânsito: gravação de DVD de Ivete terá esquema diferenciado

Um esquema especial de trânsito está sendo montado na capital baiana em função da gravação do DVD de Ivete Sangalo, que acontece, neste sábado, 14, na Itaipava Arena Fonte Nova, às 20h.

Agentes de trânsito e fiscalização estarão atuando no entorno da Arena Fonte Nova para impedir estacionamentos irregulares, e 59 linhas de ônibus tiveram o horário estendido para atender à demanda do evento.

De acordo com a assessoria da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a frota reguladora que alimenta o sistema será ampliada em dez veículos. A fiscalização também atuará no evento, com 80 agentes de transporte distribuídos nas estações de transbordo e nos corredores viários da cidade.

Além das alterações no transporte público, o órgão interditará a passagem de veículos em alguns pontos próximos ao local do evento, para não atrapalhar o trânsito de pedestres, além de evitar o estacionamento irregular.

O acesso ao Dique do Tororó - tanto pelo Vale de Nazaré quanto pela avenida Bonocô -, à ladeira da Fonte e à pista que vai para a Estação da Lapa estará bloqueado a partir das 16h de sábado e será liberado até a 0h de domingo.

O órgão pede, ainda, que o público dê preferência ao uso de transportes coletivos ou táxis para chegar à Arena e evitar congestionamentos.

Estacionamentos

Os locais reservados ao público serão no próprio estádio e estarão divididos da seguinte forma: quem comprou ingresso para a arquibancada terá disponível o estacionamento EE, em frente ao Dique do Tororó, e acessará o evento pela entrada Sul, mesmo região onde vai parar o carro.

Da mesma forma, quem comprou ingresso para pista estacionará no Edifício Garagem (EDG) e o acessará pela entrara Norte 1, na ladeira Fonte das Pedras.

Quem comprou o Camarote Cerveja & Cia também estacionará no EDG e terá acesso pela entrada Leste, na ladeira da Fonte das Pedras.

Os que vão ao espaço Lounge Vip terão acesso exclusivo pela entrada Oeste 2 - na Av. Joana Angélica, em Nazaré -, como os credenciados da imprensa. O estacionamento reservado é o N2, com entrada pelo Dique do Tororó.

