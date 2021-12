Trânsito flui normalmente após caminhada no Centro

O trânsito no Centro da cidade já está normalizado após a realização da 15ª caminhada do "Grito da Água" nesta sexta-feira, 20. O grupo partiu do Campo Grande e seguiu até a Praça Castro Alves. Segundo a Transalvador, o trânsito ficou congestionado no entorno da Praça da Piedade. A manifestação é parte da celebração do Dia Mundial da Água, neste domingo, 22.

De acordo com a organização, o ato reflete sobre as agressões sofridas pelo meio ambiente, como os mananciais hídricos. Entre as bandeiras, estão ainda a defesa da energia limpa, como a solar ou eólica, além da crítica à privatização da água.

adblock ativo