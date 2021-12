Trânsito fica lento perto da Fonte Nova por conta do Ba-Vi

Por causa do clássico Ba-Vi, o acesso às vias próximas à Arena Fonte Nova estão com retenção de veículos neste sábado, 3. Segundo a Transalvador, os condutores que não forem ao estádio devem evitar o local. O órgão está fechando a via de acesso para quem vem da Bonocô, de forma que a via principal tenha mais fluidez.

