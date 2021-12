Trânsito fica congestionado na região do Iguatemi

Motoristas que trafegam pela região do Iguatemi, em Salvador, encontram trânsito congestionado desde a tarde desta segunda-feira, 13.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o tráfego está lento nos dois sentidos, sobretudo para quem vai para a Paralela. Quem segue no sentido Rótula do Abacaxi também encontra lentidão.

Além do grande fluxo de veículo devido ao horário de pico, obras que estão sendo realizadas na entrada do bairro do Imbuí também complicam o tráfego, conforme o órgão de trânsito. O fluxo também é intenso nas avenidas Antônio Carlos Magalhães, Vasco da Gama e Bonocô.

Das 7h até as 19h10 desta segunda, a Transalvador registrou cinco acidentes com quatro feridos na capital baiana.



*com informações do leitor Helder Almeida Silva, via o Whatsapp do Cidadão Repórter [(71) 9601-0020]

adblock ativo