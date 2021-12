Trânsito fica complicado na Paralela após capotamento

Um carro capotou na avenida Luiz Vianna Filho (Paralela), por volta das 16h30 desta segunda-feira, 16, sentido aeroporto, na região da loja Ferreira Costa. Segundo participantes do grupo "Trânsito Salvador" no Facebook, vítimas ficaram dentro do veículo aguardando a chegada do Samu. Depois da chegada da ambulância os passageiros do veículo foram atendidos e liberados.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) o trânsito começa a ficar bastante complicado na Paralela.

