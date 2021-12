Trânsito está lento nas principais vias de Salvador

O tráfego segue congestionado em vários pontos da capital baiana, no início da noite desta quarta, 5, de acordo Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Na Avenida Luis Eduardo Magalhães, sentido BR-324, o fluxo de veículos está parado. Na região do Iguatemi (sentido BR-324), o trânsito segue com retenções. O motorista também encontra lentidão da Av. Barros Reis até o Largo do Retiro.

Ainda de acordo a Transalvador, a Av. Paralela e orla estão com trafego intenso, no sentido aeroporto. Na altura da região do Rio Vermelho, o fluxo de veículos está travado e já reflete em outras vias da cidade.

