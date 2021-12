O trânsito está intenso nas principais vias de Salvador no início da tarde desta sexta-feira, 27. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a retenção neste horário é habitual e ocorre em decorrência do grande fluxo de veículos.

Os motoristas enfrentam congestionamento nas avenidas Paralela (nos dois sentidos), na Tancredo Neves, ACM, Paulo VI, Bonocô, Manoel Dias da Silva, Dom João VI, Joana Angélica e em parte da Magalhães Neto.

De acordo com usuários das redes sociais, uma obra também dificulta o tráfego em São Cristóvão.

