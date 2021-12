Trânsito está intenso em várias vias de Salvador

Os motoristas que trafegam em Salvador, na manhã desta terça-feira, 10, encontram trânsito intenso em várias partes da cidade.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há retenção na avenida Paralela, sentido Centro, no trecho entre a Odebrecht e as imediações do Shopping Salvador. A lentidão segue pela avenida Tancredo Neves até a altura da rodoviária.

Os condutores que circulam no Centro também enfrentam congestionamento na avenida Miguel Calmon, sentido Comércio. Também há retenção na rua J. J. Seabra, sentido Comércio, entre a entrada da Heitor Dias até a Aquidabã, além da avenida Centenário, sentido Barra.



Internautas ainda reclamam de lentidão no Rio Vermelho, Luís Eduardo Magalhães sentido Calçada e na Dorival Caymmi sentido aeroporto.

Não há bloqueios nessas vias e o trânsito está intenso por conta do fluxo de veículos nessas regiões, segundo a Transalvador.



