Trânsito ento nas principais vias da cidade

O trânsito em Salvador está lento em várias vias na cidade. Segundo a Transalvador, os motoristas enfrentam as dificuldades por conta do intenso movimento e não há registros de acidentes.

A lentidão atinge a Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, nos dois sentidos e todas as vias que levam ao Iguatemi, como a Bonocô e a ACM, com reflexos na Rótula do Abacaxi, Vasco da Gama, Dique do Tororó e Lucaia. O trânsito também está lento na Calçada, na região da Baixa do Fiscal e na rua Joana Angélica. O órgão registrou nesta quarta-feira, 20, três acidentes e três feridos.

