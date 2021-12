Trânsito em rua do bairro de Nazaré será interditado nesta sexta

Para realização de uma obra de infraestrutura na rua do Tinguí, no bairro de Nazaré, em Salvador, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) vai interditar o trânsito na região a partir das 21h desta sexta-feira, 18, até as 13h deste domingo, 20.

Conforme as instruções da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), os veículos de pequeno porte, vindos da rua Antônio Borja e Ladeira de Santana, poderão descer a rua Fonte do Gravatá ou utilizar normalmente a rua do carro.

Já os veículos de grande porte, a exemplo de ônibus de transportes coletivo, utilizarão a rua do carro para acessar o Campo da Pólvora.

