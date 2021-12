Trânsito em Ondina é alterado por conta de obras de requalificação

O tráfego na avenida Oceânica, em Ondina – entre a curva da Paciência e a avenida Adhemar de Barros (Praça das Gordinhas) – passou a ter sentido único para Barra desde as 8h desta segunda-feira, 30.

Por conta disso, de acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a opção para quem usa a Oceânica para chegar ao Rio Vermelho é desviar pela Adhemar de Barros, acessando a avenida Garibaldi e a rua do Canal.

O órgão orienta também que, quem acessar a Vila Matos pela avenida Garibaldi, não poderá seguir para o Rio Vermelho, pois a saída da travessa Bartolomeu de Gusmão terá sentido único para a Barra.

De acordo com informações da Transalvador, a mudança será temporária, com previsão de durar cerca de 6 meses, enquanto obras de requalificação no trecho da orla serão realizadas.

Com investimento de mais de R$ 26 milhões, as intervenções abrangem a extensão de 2,6 km entre a praça Orungan (em Ondina) e o Sukiyaki (Rio Vermelho). O canteiro central que separa as avenidas Presidente Vargas e Oceânica também será requalificado.

Ainda de acordo com a Transalvador, as praças do Instituto Bahiano de Reabilitação (Baía Sol), de Nossa Senhora de Fátima, Luis Sande, das Gordinhas, das Águas, Tarquínio Gonzaga e Espaço da Fonte serão recuperadas.

