Trânsito é normalizado após deslizamento na Av. Luis Eduardo

Um deslizamento de terra em uma encosta próxima à saída do túnel da avenida Luis Eduardo Magalhães, sentido Paralela, causou congestionamento na região no final da tarde e início da noite desta sexta-feira, 10. O acidente correu por volta das 15h e niguém ficou ferido.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), uma árvore caiu na pista no momento do deslizamento e por volta das 17h foi retirada pela equipe da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop).

Por conta do acidente, duas faixas foram interditadas, o que deixou o trânsito ainda mais lento na avenida. Após a limpeza da pista, as faixas foram liberadas.

Esse não é o primeiro deslizamento de terra causado pela chuva em Salvador desde quarta, 8. Na avenida Juracy Magalhães, o deslizamento de um barranco na quinta, 9, deixou duas pessoas com ferimentos leves e provocou a interdição de uma das faixas da via.

A cidade ainda deve sofrer com chuva forte nos próximos dias, segundo previsão do portal Climatempo. De acordo com o site, até o final desta sexta deve chover 45 mm e no sábado, 11, 60 mm. O tempo só volta a melhorar no domingo, 12, porém, a chuva persiste até a próxima quarta, 15.

