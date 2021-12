Trânsito é modificado para festa na nova orla de Itapuã

Com a festa de inauguração das novas orlas de Itapuã e Piatã, que começa a partir das 16h desta sexta-feira, 23, o trânsito no local vai sofrer alterações. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a rua Aristides Milton, entre a Dorival Caymmi e a Ladeira do Abaeté, vai ficar interditada das 17h às 23h de sexta.

O órgão informou como opções de tráfego aos condutores que forem no sentido Octávio Mangabeira - Farol de Itapuã seguir pela Dorival Caymmi até a Av. Caribé, acessando a Alameda das Praias. Para chegar à Lagoa do Abaeté, é necessário também seguir pela Av. Dorival Caymmi, acessando a Rua Paulo Afonso Baqueiro.

