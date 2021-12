Trânsito é modificado na Estrada do Coco

O trânsito na Estrada do Coco, altura do km 4,5, em frente ao Hospital Menandro de Farias, foi alterado devido à construção de uma passarela. O ponto de ônibus foi deslocado para a frente do hospital e fiscais orientam pedestres a se dirigirem à nova parada. Ônibus e micro-ônibus foram proibidos de permanecer no ponto aguardando passageiros, ficando apenas permitidos embarques e desembarques.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) solicita que as pessoas redobrem a atenção no local, só atravessem em frente ao semáforo e fiquem atentas às orientações dos fiscais do órgão. Com a obra, que é realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), uma faixa no local foi bloqueada.

Segundo a Conder, a ação, que já dura cerca de 15 dias, deve ser concluída essa semana. Ainda conforme a órgão, o prazo para entrega da passarela é dezembro de 2013.

