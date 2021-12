Trânsito é modificado na avenida Princesa Isabel a partir deste sábado

O trânsito na avenida Princesa Isabel, no bairro da Barra, em Salvador, será alterado a partir deste sábado, 25. Com a modificação, o trecho entre a rua Doutora Praguer Froés e a Alameda Antunes, onde antes só passavam veículos no sentido Porto da Barra, passará a ser de mão dupla.

Por conta das mudança, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) instalou sinaleiras e alterou os tempos dos semáforos na via. Também a partir deste sábado (25), será permitido estacionar veículos no lado direito da Rua Doutora Praguer Fróes.

