Trânsito é modificado em Pernambués a partir deste sábado

Quem tenta acessar o bairro de Pernambués neste sábado, 12, encontra mudança no tráfego. A partir de hoje, quem pretende ir para a rua Thomaz Gonzaga vai circular por uma via recém-construída no Parque Bela Vista. Para isso, quem sai da avenida Silveira Martins deve descer a Ladeira do Cabula, pegar o retorno na Rótula do Abacaxi e depois acessar a nova via.

A rua Thomaz Gonzaga agora é sentido único, desde a saída do condomínio Horto Bela Vista até a avenida Silveira Martins.

