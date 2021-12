Trânsito é liberado nas vias de acesso ao Dique do Tororó

Foi normalizado na manhã deste sábado, 6, o tráfego de veículos na região do Dique do Tororó, nos arredores da Arena Fonte Nova. Foram liberadas as avenidas Presidente Costa e Silva - a partir da Ladeira Fonte das Pedras - e Presidente Castelo Branco.

O trânsito estava bloqueado desde o dia 24 de maio, por conta da realização dos jogos da Copa das Confederações. A liberação foi realizada pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), após a desmontagem das estruturas temporárias utililzadas durante a competição.

