Trânsito é liberado na Ladeira da Soledade após 20 dias de interdição

O tráfego de veículos foi liberado na noite deste domingo, 14, na Ladeira da Soledade, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A região ficou interditada durante 20 dias por conta do desabamento de um casarão, que matou três pessoas de uma mesma família.

Após autorização do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), a fachada do casarão foi demolido e os entulhos retirados do local, possibilitando a liberação da via.

Acidente

Parte da estrutura de um casarão em reforma caiu em cima do imóvel do lado, onde morava a família de José Prospero Deminco, 73 anos. Ele e os filhos Ana Paula Carreiro Deminco, 34 anos, e Paulo Ricardo Carneiro Deminco, 44 anos, morreram.

Outra filha de José Prospero, Simone Deminco, e o filho dela também estavam em casa, mas sobreviveram ao desabamento. O acidente aconteceu no dia 24 de abril.

A polícia indiciou José Ivo da Costa Santos, 63 anos, por homicídio culposo e lesão corporal. Ele é apontado como proprietário do casarão, que caiu em cima da casa da família Deminco. Portanto, ele seria responsável pela manutenção do imóvel. Contudo, em depoimento, ele negou que fosse dono do casarão.

