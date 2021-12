Trânsito é liberado na Ladeira da Montanha

O tráfego de veículos está liberado na Ladeira da Montanha, no bairro do Comércio, nesta segunda-feira, 25. O trânsito no local foi interditado por volta das 7h da manhã desta segunda para que equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) continuassem o trabalho de demolição dos imóveis que correm o risco de desabamento.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), o trânsito flui normalmente no local.

Desde a quinta-feira, 21, 14 imóveis já foram retirados do local. Desses, três eram tombados pelo Iphan.

