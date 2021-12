Trânsito é liberado na BR-324 após intervenção da PRF

Os dois sentidos da BR-324 no Km 518, trecho do município de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), foi liberado por volta das 7h após intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o site Acorda Cidade, cerca de 30 pessoas participaram da manifestação na rodovia contra as reformas trabalhista e da previdência e contra a Lei da Terceirização. Os ônibus do transporte coletivo urbano estão parados, além dos bancos que não funcionarão hoje. As escolas públicas também aderiram à greve.

