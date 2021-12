Trânsito é liberado na Avenida Contorno nesta sexta

O trânsito na Avenida Contorno foi totalmente liberado na manhã desta sexta-feira, 11. Inicialmente, tinha sido permitido o tráfego na pista de subida para o Vale do Nazaré, transformada em mão-dupla. Mas a via sentido Comércio também foi aberta, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

O fluxo no local foi interditado nos dois sentidos na noite desta quarta depois que começou a chover. A medida foi por conta do risco de novos deslizamentos de terra na região.

A prefeitura divulgou no Diário Oficial do Município nesta sexta o aviso de licitação para obras de estabilização de encosta na Avenida Contorno. A obra terá um investimento previsto de R$ 2,1 milhões e deve ser finalizada em oito meses.

A Contorno é interditada toda vez que chove forte em Salvador, desde que a encosta deslizou em 16 de julho. Um laudo de especialistas indicou que há risco de novas ocorrências no local.

