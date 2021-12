Trânsito é liberado na Av. Contorno

O trânsito na Avenida Contorno, que estava interditado desde 16 de junho quando houve um deslizamento de terra, foi liberado nesta sexta-feira, 12. A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) autorizou o fluxo de veículos no sentido Mercado Modelo, mas em apenas uma faixa da pista. A outra está bloqueada com cones da Transalvador, o que deixa o tráfego lento no local.

No sentido oposto, o trânsito está totalmente liberado. O fluxo de veículos será monitorado na Contorno. A via foi liberada depois da divulgação do parecer técnico preliminar emitido pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba). De acordo com o estudo, o deslizamento foi provocado pelo volume de chuvas do período e obstrução de uma tubulação de esgotamento sanitário.

A pista pode ser fechada novamente caso haja chuva intensa em Salvador.

