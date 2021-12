Trânsito é liberado após retirada de equipamento do metrô

Os motoristas que trafegaram pela avenida Bonocô, sentido Iguatemi, enfrentaram congestionamento no início da manhã desta sexta-feira, 26, em Salvador.

De acordo com as informações Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a lentidão no trânsito terminou após a retirada do equipamento do metrô, por volta das 8h30, que havia quebrado no meio da pista, impedindo a passagem dos veículos. A pista no local já foi liberada.

A CCR Metrô Bahia, responsável pelas obras, informou que a Plataforma de Trabalho Aéreo que trabalha durante a madrugada, na Estação Bonocô, apresentou um problema no início da manhã e parou de funcionar.

Ainda segundo a administradora, a plataforma foi retirada por engenheiros da CCR e pela empresa que aluga a plataforma.

