Trânsito é liberado após protesto na av. Pinto de Aguiar

Um protesto de trabalhadores da construção civil bloqueou o trânsito, em ambos sentidos, na avenida Professor Pinto de Aguiar, em Patamares, na manhã desta segunda-feira, 17.

A manifestação impediu o trágefo de veículos no período das 8h30 e 10h e provocou engarrafamento em diferentes pontos do bairro, orla e av. Paralela.



Os trabalhadores, responsáveis por diferentes obras na região, estão em campanha salarial e realizaram manifestação como forma de chamar a atenção da população e dos patrões para as dificuldades da categoria.

adblock ativo