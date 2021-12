Trânsito é lento nas principais vias de Salvador

Os motoristas devem prestar atenção ao trafegarem, na manhã desta quarta-feira, 22, em Salvador. Por conta do fluxo intenso de veículos, o trânsito está lento nas principais vias da cidade.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transaporte de Salvador (Transalvador), as avenidas Antônio Carlos Magalhães, Tancredo Neves, Paulo VI, Oscar Pontes e Paralela estão com maior ponto de retenção.

O trânsito também está lento na Rótula do Abacaxi e na orla sentido bairro da Pituba. Já na Estação Pirajá, a circulação de ônibus foi afetada por conta de um desentendimento entre um motorista e um passageiro, causando lentidão na região.

