Trânsito é lento nas principais avenidas de Salvador

Por causa do fluxo intenso de carros, os motoristas enfrentam trânsito lento nas principais avenidas de Salvador, desde a manhã desta sexta-feira, 13. As regiões do Terminal de São Joaquim, do Iguatemi e na Paralela, são os locais que apresentam maior ponto de retenção.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), toda região do Terminal está lenta por conta da fila dos passageiros para embarcar no sistema Ferryboat, sendo o maior ponto de retenção na avenida Oscar Pontes.

O trânsito na região do Shopping do Iguatemi também tem fluxo lento, por conta da entrega de abadás que acontece no local.

Na avenida Paralela, sentido Lauro de Freitas, o tráfego está travado na altura do Bairro da Paz. Isto acontece por conta da movimentação de pessoas que saem da cidade com destino ao Litoral Norte.

A Transalvador não registrou nenhum acidente até as 13h35.

