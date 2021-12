Trânsito é invertido no Centro Histórico

O trânsito está tranquilo no Centro Histórico, onde o fluxo de veículos foi invertido em algumas vias a partir deste sábado, 27. A medida acontece na Rua Chile, entre a Rua Padre Vieira e a Praça Municipal. Quem sair da Piedade para o Pelourinho vai ter que retornar pela Rua da Ajuda.

A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) também invertou o tráfego na Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Praça Municipal, Rua do Saldanha (trecho compreendido entre Largo do Terreiro de Jesus e a Rua Guedes de Brito), Rua Guedes de Brito (trecho compreendido entre a Rua do Saldanha e a Rua José Gonçalves) e as ruas José Gonçalves, da Ajuda e Padre Vieira (trecho compreendido entre a Rua da Ajuda e a Rua Chile).

Confira como ficou o trânsito no Centro Histórico:

