Trânsito é interditado no Curuzu para obras de requalificação

O tráfego de veículos será interditado a partir desta quinta-feira, 29, na rua do Curuzu, no trecho entre a avenida General San Martin e a rua da Alegria. A interdição terá duração de cerca de um mês e meio e será necessária para a continuidade das obras de requalificação na região.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura (Secom), o condutor que estiver no Curuzu pode chegar à Av. General San Martin e seguir pela ladeira de São Cristóvão ou ainda pelo bairro Guarani, passando pelo largo do Tanque. Quem quiser subir para o bairro da Liberdade também pode fazer o mesmo trajeto.

O trânsito nas vias transversais ao trecho interditado também será interditado. Os moradores poderão ter acesso através da Estrada da Liberdade, chegado até a rua do Progresso de Baixo.

Durante as interdições, agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estarão no local para orientar pedestres e motoristas. A sinalização na região também foram reforçadas. A previsão de cloncusão das obras é de nove meses.

