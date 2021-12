Trânsito é interditado na orla neste domingo

Por conta da realização da Meia Maratona Caixa da Bahia 2014, o trânsito na orla de Salvador será interditado neste domingo, 1º.

Segundo informações da Superintendência de Trãnsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a interdição compreende os trechos entre o Farol da Barra e o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, das 5h às 11h; e na avenida Octávio Mangabeira, entre o Centro de Convenções e o restaurante Bambara, no sentido Pituba, das 6h30 às 8h. Já acirculação no Jardim dos Namorados será liberada a partir de 13h.

Somente os moradores destas regiões terão acesso de carro mediante comprovação de endereço, que pode ser feita com a aparesentação de contas de telefone, água ou energia eletrica.

adblock ativo