Trânsito é interditado entre Ondina e Rio Vermelho e linhas de ônibus são alteradas

O trânsito ficará completamente interditado na avenida Oceânica, no trecho próximo à Praia da Paciência com interseção com a Travessa Bartholomeu de Gusmão, onde também não será permitida a circulação de veículos, a partir das 23h desta sexta-feira, 26.

Os ônibus que circulam pelo local também terão seus itinerários modificados. (Confira abaixo modificações das linhas de ônibus). As alterações acontecem devido a obras de requalificação nas vias.

Para trafegar no sentido Ondina para o Rio Vermelho, os veículos devem seguir pela avenida Adhemar de Barros, acessar a Garibaldi e chegar na Rua Conselheiro Pedro Luiz, depois de passar pelo Lucaia. Já quem faz o sentido contrário (Rio Vermelho-Ondina) deverá entrar na rua Eurycles de Matos, por onde chega à Garibaldi e acessa, mais à frente, a avenida Adhemar de Barros.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a previsão é que o trânsito seja parcialmente liberado no sentido Rio Vermelho - Ondina na segunda, 29 . Já o tráfego na Travessa Bartholomeu de Gusmão será aberto até a quarta-feira, 31.

