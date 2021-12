Trânsito é interditado em trecho do Rio Vermelho para obras de requalificação

Foi interditado na manhã desta terça-feira, 22, o tráfego de veículos na avenida Oceânica, no trecho entre o restaurante Sukyaki e o Colégio ISBA, no sentido Barra. O motivo é a realização de obras de requalificação na via. Segundo a Prefeitura de Salvador, a previsão é que o trânsito seja liberado no prazo de uma semana, incluindo o trecho contrário, no sentido Pituba, que já estava bloqueado desde maio do ano passado, quando foram iniciadas as obras no local.

Durante o período de bloqueio da via, os condutores que trafegam pela região terão como opção a avenida Anita Garibaldi, a partir da Curva da Paciência. Moradores e comerciantes da região terão acesso mediante apresentação de comprovante de residência.

Ônibus

Em função das interdições, 15 linhas de ônibus que circulam pela região no sentido Centro terão seus itinerários modificados. Os veículos devem circular pela rua da Paciência, rua Eurycles Matos, travessa Garibaldi (Mergulho), avenida Anita Garibaldi e avenida Adhemar de Barros, para seguir o itinerário normal.

