Trânsito é intenso nas principais vias da cidade

A chuva tem deixado o trânsito intenso em várias áreas de Salvador. A região do Iguatemi, o Lucaia, a Calçada, a Estação Rodoviária e as avenidas Luis Eduardo Magalhães, ACM e Paralea são os principais pontos de fluxo acentuado no início da noite desta sexta-feira, 10.

De acordo com a Transalvador, no Lucaia, sentido Iguatemi, o fluxo é lento. Na calçada, nas ruas Oscar Pontes e Jequitiaia, o trânsito também apresenta retenção.

Os dois pontos mais críticos de engarrafamento na cidade são a avenida Paralela e a avenida ACM, na região do Parque da Cidade, ambas no sentido Iguatemi. Segundo a Transalvador, o trânsito está parado nessas regiões.

Durante a tarde, por volta das 15h, um deslizamento de terra e a queda de uma árvore deixaram o trânsito lento na avenida Luis Eduardo Magalhães, ao lado do túnel, sentido Paralela. A árvore e a lama já foram retiradas da pista por equipe da prefeitura de Salvador.

A cidade ainda deve ter chuva forte nos próximos dias, segundo previsão do portal Climatempo. De acordo com o site, até o final do dia deve chover 45 mm e no sábado, 11, 60 mm. O tempo só volta a melhorar no domingo, 12, porém, a chuva persiste até a próxima quarta, 15.

adblock ativo