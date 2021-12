Trânsito é complicado próximo aos locais de provas da Ufba

Os motoristas encontram trânsito lento na Cardeal da Silva, no bairro da Federação e Vale do Canela no início da manhã deste domingo, 20, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a lentidão é causada pelo grande fluxo de veículos, devido à segunda fase do vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A Transalvador informa que as outras vias da capital baiana estão livres de congestionamentos. O órgão de trânsito registrou, neste domingo, um acidente entre um Logan e um Renault, com ocorrência de uma vítima com ferimentos leves na Avenida Jequitaia, próximo ao Mercado do Peixe.

adblock ativo