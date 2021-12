Trânsito é bloqueado na avenida São Rafael após carro colidir com poste

O trânsito na avenida São Rafael, sentido Paralela, amanheceu bloqueada nesta segunda-feira, 27. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição ocorre por causa de um poste inclinado na via, após um acidente com um veículo que se chocou no equipamento na proximidade da travessa do Mandu, na saída do condomínio Bosque Imperial.

Por conta disso, o tráfego foi desviado para a avenida Gal Costa. O órgão de trânsito também alerta que os motoristas que vêm de São Marcos, Pau da Lima e adjacências evitem a região, optando por trajetos alternativos.

Funcionários da Coelba foram acionados e fizeram o escoramento do poste até que as condições permitam troca, o que deve ocorrer até o final do dia. Por conta do acidente, algumas casas ficaram sem energia.

Ainda não há mais informações do acidente.

Mapa mostra o trecho interditado pela Transalvador nesta segunda-feira

