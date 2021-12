Trânsito é alterado para realização de eventos em Salvador

O trânsito sofre alterações em algumas regiões da capital baiana, neste sábado, 5, e domingo, 6, para realização de eventos na cidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador Região da Barra (Transalvador), os bairros do Bonfim, Comércio, Rio Vermelho, Boa Vista de São Caetano, Caminho de Areia e Cosme de Farias são alguns dos locais que terão o fluxo de veículos alterado de forma temporária. Confira abaixo mais detalhes.

LONGA METRAGEM SOL

Para as gravações do longa-metragem, serão reservadas vagas para estacionamento de veículos, na quarta-feira, 9, das 7h às 19h, na Av. Oceânica, sentido Ondina, entre o Edf. Oceânia e a Copyart. Também serão reservadas vagas no domingo, 6 e na quarta-feira, 9, das 0h às 19h, na Av. Sete de Setembro – região do Corredor da Vitória –, sentido Campo Grande, entre a Concessionária Honda e o Solar Cunha Guedes.

Neste domingo, 6, haverá também a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 6h, no Largo da Vitória (saída), Av. Sete de Setembro (Corredor da Vitória), Largo do Campo Grande, Ligação Reitor Miguel Calmon Campo Grande, Av. Reitor Miguel Calmon, e Av. Lafayete Coutinho (chegada no Elevador Lacerda). Na quarta-feira, 9, também será feita a interdição progressiva no tráfego de veículos, desta vez a partir das 13h, na Av. Engenheiro Oscar Pontes, Av. da França, e na Av. Lafayete Coutinho (até a Mansão Morada dos Cardeais).

10º PASSEIO MOTOCICLÍSTICO DA 6a REGIÃO MILITAR

Para o evento que acontece neste domingo, 6, será feita a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 7h30, no Largo do Bonfim (saída em frente à Igreja do Bonfim), Ladeira do Bonfim, Av. Bonfim (Dendezeiros), Praça Irmã Dulce, Av. Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Rua Padre Antônio de Sá, Largo da Calçada, Av. Eng. Oscar Pontes, Av. da França, Praça do Mercado, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmom, Av. Jequitaia, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco (Vale do Nazaré), Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Tancredo Neves, Av. Luis Viana (Paralela), Av. Orlando Gomes, Av. Octávio Mangabeira, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, e na Rua Marques de Monte Santo (chegada no Centro Gerentológico de Amaralina);

XI CAMINHADA GAY DE PLATAFORMA

Ainda no domingo, 6, o trânsito no bairro de Plataforma terá de sofrer alterações para a realização da XI Caminhada Gay. A partir das 13h até às 18h haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos em uma faixa das seguintes vias: Praça São Braz / Plataforma (saída), Rua Úrsula Catharino, Rua Volta do Tanque, Praça Quinze de Abril, Rua Chile, Rua do jenipapeiro, Rua dos Ferroviários, (chegada na igreja Universal);

“VIII CAMINHADA DA DIVERSIDADE”

No domingo, 6, haverá a VII Caminhada da Diversidade, no bairro de Cosme de Farias. Por conta disso, das 13h às 19h30, o trânsito será progressivamente interditado, em uma faixa, da Rua Cosme de Farias (saída no 1ª ponto de ônibus e chegada no Final de linha).

1ª PARADA DA CRIANÇA

Para a realização da 1ª Parada da Criança, no bairro do caminho de Areia, a Transalvador terá de efetuar uma interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h, na faixa à direita, das seguintes vias: Av. Caminho de Areia (Saída na Cesta do Povo), Av. Pôrto dos Mastros, Rua Pôrto dos Tainheiros, Largo da Ribeira (Chegada final de linha da Ribeira).

AS ENTRUSAS

Ainda no domingo, 6, será realizado em Boa Vista de São Caetano o evento chamado “As Entrusas”. Para isso, será necessário interditar progressivamente o tráfego de veículos, a partir das 13h, na faixa à direita, das seguintes vias: Estrada de Campinas (Saída no Casarão Material de Construção), Rua Promotor Rapold Filho, Rua Higino Teixeira, Rua José Tibério, Rua Rod. A (chegada no Final de Linha Boa Vista de São Caetano).

