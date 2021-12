Trânsito é alterado para jogo Brasil x Peru

O trânsito será alterado nesta terça-feira, 17, por conta do jogo Brasil x Peru, que acontece na Arena Fonte Nova, a partir das 21 horas. Serão interditadas algumas vias de acesso ao estádio para abertura de 725 vagas de estacionamento de Zona Azul.

Confira as mudanças:

Interdições

A partir das 14h, haverá bloqueio do tráfego na Ladeira da Fonte das Pedras. Às 17h, a interdição será na alça do Viaduto dos Engenheiros que dá acesso ao Dique do Tororó; na parte baixa da Ladeira dos Galés (sentido Dique); e no retorno do restaurante A Porteira.

As barreiras fixas estarão situadas na Ladeira da Fonte das Pedras, no acesso ao Dique; na Ladeira da Fonte das Pedras, com a Rua Anfrísia Santiago; e na Rua do Carro, no Desterro.

Estacionamento

A Zona Azul terá preço único de R$ 10 cada, nas 725 vagas do entorno da Arena. Será possível estacionar na área após a alça do Viaduto dos Engenheiros; sob a linha do metrô próxima à Fonte Nova; na Estação Brotas do metrô; na Codesal; na Rua Djalma Dutra; na Travessa Marquês de Barbacena; na Praça Almeida Couto; na Rua da Mangueira; na Rua da Mouraria; no Dique (saída do Jardim Baiano); na Rua Anfrísia Santiago; e na Ladeira da Telebahia.

O Shopping Bela Vista ficará com estacionamento aberto até 1h para atender a demanda de veículos. Quem optar pelo shopping, deve pegar o metrô nas estações Campo da Pólvora e Acesso Norte para chegar ao estádio, que vai funcionar até 00h15. A tarifa das vagas é de R$ 4 pelas primeiras cinco horas e R$ 1 para cada hora adicional.

Proibido estacionar

Será proibido estacionar no Dique, sentido Bonocô e Barris (até o Jardim Baiano); em toda a extensão da Av. Bonocô; no Vale de Nazaré e na Ladeira da Fonte das Pedras, a partir da interseção com a Ladeira dos Galés.

Pontos de táxi

Haverá três pontos de táxis no Campo da Pólvora, no Viaduto dos Engenheiros, sentido Bonocô, e na Ladeira dos Galés.

