Trânsito é alterado para gravação de filme no Centro Histórico; confira

Devido às gravações do filme sobre a vida do líder espírita baiano Divaldo Franco – criador da instituição de caridade Mansão do Caminho – o tráfego de veículos foi alterado no Centro Histórico de Salvador a partir desta quarta-feira, 11. A alteração segue até a próxima segunda-feira, 16.

A partir de hoje, por exemplo, está proibido o estacionamento de veículos até 15h na rua do Carmo (entre a igreja do Carmo e a Escola Municipal Vivaldo Costa Lima). A mesma situação acontece na ladeira do Carmo (entre a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e a Pousada Bahia Pelô). O fluxo de veículos também será interrompido, em vários momentos, com duração máxima de 3 minutos (em cada intervenção), tanto na rua do Carmo como na ladeira do Carmo até as 15h.

Já nesta quinta, 12, o estacionamento estará proibido ainda na rua do Carmo, entre a Gerson e o Plano Inclinado do Pilar, da 0h às 10h. No mesmo local, o fluxo de automóveis também será interrompido por, no máximo 3 minutos, das 6h às 10h, também em vários momentos do dia.

Na sexta, 13, motoristas não poderão estacionar na rua do Passo (entre os imóveis nº 68 e o nº 24), das 5h às 5h do sábado, 14. Na mesma rua, o tráfego estará interditado das 19h de sexta às 5h de sábado.

Ainda na rua do Passo, haverá proibição do estacionamento e também interdição do tráfego, das 15h às 23h59 deste sábado. Já nas ruas Padre Agostinho Gomes e do Tabuão, no trecho em frente à Bahianinha, haverá interdição intermitente de tráfego das 23h de sábado às 3h do próximo domingo, 15. A interdição intermitente ocorrerá também no Largo do Cruzeiro de São Francisco, das 23h30 de sábado às 5h de domingo.

Por fim, as modificações no tráfego acontecerão no largo do Cruzeiro de São Francisco, das 17h de domingo às 23h30 de segunda, 16; e na rua Chile, entre a Loja Photo Graf e a Ladeira da Praça, das 19h de domingo às 6h de segunda.

Filme "Divaldo Franco" narra a história do médium baiano criador da Mansão do Caminho

