Trânsito é alterado no Itaigara e Pituba a partir de segunda

Quem trafega pela Pituba e pelo Itaigara deve ficar atento às modificações no trânsito que começam a valer a partir da próxima segunda-feira, 21.

Cinco ruas nestes dois bairros terão o sentido invertido para viabilizar a principal alteração no tráfego da região, na avenida Paulo VI.

Esta via passará a ter, no próximo dia 26, apenas um sentido, para quem segue em direção ao Caminho das Árvores. No sentido orla, apenas ônibus poderão trafegar na avenida.

Segundo o diretor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Marcelo Corrêa, as alterações que começam a valer na próxima segunda são importantes para a adaptação dos motoristas às mudanças na Paulo VI.

Na região do fim de linha do Itaigara, as ruas Guilhard Muniz, Alexandre Humboldt, das Hortências e das Camélias terão sentido invertido. O sentido da rua Rubem Berta, na Pituba, também será modificado (confira mais sobre as mudanças na infografia).

Corrêa explicou que as mudanças na Paulo VI dependem ainda de obras de adaptação e sinalização que estão sendo realizadas na via e também na avenida Magalhães Neto. Com as modificações, os motoristas deverão utilizar esta avenida para chegar à orla, não mais a Paulo VI.

Conforme afirmou Corrêa, a Magalhães Neto está sofrendo intervenções para absorver o aumento do fluxo de veículos que a modificação deve gerar: "As chuvas atrasaram as obras, mas pretendemos dar início às mudanças sem atrasos, no dia 26".

Cerca de dois dias antes de as mudanças serem implantadas, a avenida Paulo VI será sinalizada para apontar sentido único da via. Os semáforos do local também serão modificados.

Avanço



A engenheira de tráfego Cristina Aragón acredita que as modificações serão positivas para o trânsito da região.

No entanto, ela opina que a avenida Paulo VI deveria se tornar sentido único para todos os veículos, inclusive para os ônibus.

"Melhor seria se pusessem sentido único para todos e criassem uma via exclusiva para ônibus", ressalta.

A especialista destaca que os problemas de congestionamentos da avenida Paulo VI são antigos, mas vê esta alteração como um avanço. "Fazer mudanças prévias, como nestas cinco ruas, é importante para que a população se adapte às alterações", pontua a engenheira.

O diretor de trânsito da Transalvador pontua, ainda, que a medida beneficia sobretudo quem utiliza o transporte coletivo. "Os ônibus não vão mais disputar espaço com os carros, logo, o tempo de viagem vai diminuir. As modificações no trânsito devem sempre priorizar os transportes coletivos e esta é uma delas", afirmou Corrêa.

Cristina Aragón, por outro lado, não crê que a melhora para o transporte público será significativa. "Haverá esta via exclusiva, mas na orla voltará a ocorrer congestionamento. É preciso pensar em medidas mais amplas".

