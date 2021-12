Trânsito é alterado no Comércio para obras de requalificação

O trânsito em algumas vias do Comércio foi modificado desde a segunda-feira, 1º, para realização de obras de requalificação. As alterações estão previstas para durar cerca de 60 dias. Durante este período os agentes de trânsito e transporte irão ficar na região para orientar os condutores e pedestres.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não será permitido o tráfego de veículos na faixa central na rua Migel Calmon. Em decorrência disso, durante o período de intervenções somente os carros de pequeno porte poderão transitar nesta via. Os ônibus terão que trafegar pela avenida Estados Unidos.

Já a rua da Bélgica será interditada no trecho entre a rua da Franca e a avenida Estados Unidos. Quem sair da Cidade Baixa e deseja passar pelo início da avenida Estados Unidos, terá que retornar na praça Visconde de Cayru, próximo ao Mercado Modelo.

Mudanças nos itinerários

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus que passam pela rua Miguel Calmon tiveram os itinerários modificados para a Avenida Estados Unidos, ambos no mesmo bairro.

As linhas que descem pela avenida Lafayete Coutinho (Contorno), com destino ao bairro do Comércio, irão seguir pela avenida Estados Unidos. Já as linhas que passam pela avenida da França, pela pista interna, e retornam na avenida da Bélgica para a rua Miguel Clamon, irão seguir com retorno pela praça Cayru, seguindo pela avenida Estados Unidos e depois seguem o itinerário normal.

As linhas que sobem pela Ladeira da Montanha e que passam pela pista interna da avenida da França, retornando na rua da Bélgica para a rua Miguel Calmon, passam a retornar na praça Cayru, fazem o contorno no Mercado Modelo e passam pela avenida Estados Unidos, praça da Inglaterra, rua Pinto Martins e depois seguem o itinerário normal.

As linhas terão como ponto de embarque e desembarque os pontos já existentes na avenida Estado Unidos.

