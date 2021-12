Trânsito é alterado neste fim de semana para eventos em Salvador

O trânsito dos bairros Alto do Cabrito, Ondina, Amaralina e Boa Vista de São Caetano será alterado neste fim de semana para a realização de alguns eventos. Confira como fica o tráfego fica em cada região neste sábado, 7 e domingo, 8. As informações são da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Alto do Cabrito

Para o evento "Ressaca das Cabritas" que acontece neste sábado, 7, e domingo, 8, haverá interdição das 19h de sábado às 2h de domingo, na 2ª travessa Ana Piedade, rua Estrada Velha de Lobato, praça Maroly Lopes, rua Fabriciano Conceição, largo de Raul, e 2ª travessa Ana Piedade. Estes mesmos locais serão interditados no domingo, no período de 9h às 19h.

Das 19h de sábado às 2h de domingo, e novamente das 9h às 19h de domingo serão instaladas barreiras móveis na Av. Afrânio Peixoto/rua Ana Piedade; e na rua Padre Noberto Rodrigues/3ª travessa Ana Piedade.

Barreiras fixas serão instaladas desde as 14h de sábado até as 19h de domingo nos seguintes locais: Av. Afrânio Peixoto/rua Ana Piedade; rua Padre Noberto Rodrigues/3ª travessa Ana Piedade; rua do Cabrito/rua das Hortas; rua 9 de Novembro/rua 9 de Dezembro; rua Adilson Leite/rua Itaguaracy; estrada Lobato - Campinas/rua 20 de Agosto (bloqueio da via principal); rua Márciano Porcino/rua Osvaldo Martins de Castro; rua São Cornélio/rua São Barnabé; e rua São Cornélio/rua Boa Ventura.

Ondina

Para a Caminhada da Paz, neste domingo, 8, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 13h, na rua do Côrte Grande (saída em frente ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP), e ladeira do Jardim Zoológico, com chegada na praça em frente ao portão do Parque Zoobotânico de Salvador, parte alta).

Amaralina

Com a Festa de São José, santo padroeiro de uma das paróquias do bairro, será feita interdição a partir das 9h30 deste domingo na rua Aurelino Silva/rua Dr. Edgar Barros (saída em frente à Igreja de São José), rua Visconde de Itaboraí, rua Oswaldo Cruz (retorno próximo ao Bom Preço), Av. Amaralina, largo de Amaralina, Av. Visconde de Itaborahy, e na rua Aurelino Silva/rua Dr. Edgar Barros (chegada na Igreja de São José).

Boa Vista de São Caetano

Durante a 7ª Caminhada das Mulheres, a Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 12h, rua José Tibério (saída no lava jato de Pedoca), rua Rodovia A, e praça Fonte da Vida, com chegada no final de linha de Boa Vista de São Caetano.

adblock ativo