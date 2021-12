Trânsito é alterado nas proximidades do Centro de Convenções

Devido ao desabamento de parte do Centro de Convenções da Bahia o trânsito na região sofre mudança. A rótula em frente a entrada do local está parcialmente interditada.

Os motorista que usam a Avenida Professor Manoel Ribeiro no sentido orla, que precisa passar em frente ao Centro, em vez de seguirem pela direita, vão passar a esquerda da rótula, dividindo o trânsito com os veículos que fazem o caminho inverso.

De acordo com o comandante-geral do CBM, coronel Francisco Telles, o cordão de isolamento no entorno do centro ficará por tempo indeterminado garantindo a segurança dos moradores daquela localidade.

