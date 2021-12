Trânsito é alterado na Liberdade para Festa de Reis

O tráfego de veículos no bairro da Liberdade foi alterado nesta segunda-feira, 5, por causa da Festa de Reis, segundo informou a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Amudança continua nesta terça, 6.

A partir das 17h desta segunda-feira, 5, até às 3h da madrugada de terça-feira, 6, haverá proibição de circulação e estacionamento nas vias laterais à Praça da Lapinha. A partir das 18h, segunda e terça, o tráfego será interditado na Rua Lima e Silva, entre a Rua Arthur Azevedo (Sieiro) e o Largo da Lapinha.

A opção de tráfego, no sentido Centro, é pegar a Rua Lima e Silva seguindo pela Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Via Portuária, até a Estrada da Rainha. No sentido contrário, os condutores devem seguir pela Estrada da Rainha, Via Portuária, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Rua Lima e Silva.

