Trânsito é alterado na capital no Dia da Consciência Negra

O trânsito será interditado e alterado pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) em alguns pontos da capital baiana nesta quinta-feira, 20, para a realização de dois eventos especiais em comemoração ao Dia da Consciência Negra.

No Centro, o tráfego será alterado a partir das 15h para a realização da Marcha da Consciência Negra nas seguintes vias: Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro e São Bento), Praça Castro Alves e Rua Chile (até a Praça Thomé de Souza).

Já na Liberdade, será interditada a Rua do Curuzu (pela Rua Lima e Silva), das 14h às 15h, para a realização da 14ª Caminhada da Liberdade - Reparação Já. A opção é acessar pela Av. San General Martin e pela Ladeira do Curuzu. Os veículos do Sistema de Transporte Coletivo deverão utilizar o terminal do bairro Guarany.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas está garantido mediante comprovação de endereço, através de contas de telefone, água, entre outros.

