Trânsito é alterado em Salvador para gravação de série; veja locais

O trânsito será alterado no bairro de São Caetano a partir das 5h desta terça-feira, 10, para a gravação da série "Os Irmãos Freitas", que conta a história do boxeador Acelino Popó Freitas.

A interdição parcial do tráfego de veículos acontece até as 19h, e se repetirá na quarta, 10, no mesmo horário. A mudança será realizada na rua da Saboaria, no trecho entre a rua Rodovia A e a Associação de Moradores de São Caetano.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), durante este período, as vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, na Rua Boa Ventura, trecho entre o Armarinho do Val e o imóvel nº 72.

Outras alterações

Os bloqueios serão realizados até o dia 19, conforme cronograma da Transalvador, da seguinte forma:

Quinta, 12: interdição parcial/intermitente do tráfego de veículos, das 5h às 12h, na via que margeia a Praça General Labatut, em Pirajá.

Sexta, 13: As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 9h30 ás 24h, na Rua Boa Ventura, no trecho entre o Armarinho do Val e o imóvel nº 72.

Domingo, 15: interdição parcial/intermitente do tráfego de veículos, das 15h à 0h, na rua Quintas dos Lázaros, em frente a Maternidade Tsylla Balbino.

Quarta, 18, e quinta-feira, 19: interdição parcial/intermitente do tráfego de veículos, das 15h às 2h do dia subsequente na Rua da Saboaria, no trecho entre a Rua Rodovia A e a Associação de Moradores de São Caetano.

