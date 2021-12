Trânsito é alterado em Boa Viagem e São Tomé de Paripe para o Réveillon

Devido à realização dos eventos de final de ano, algumas vias de Salvador passarão por alterações neste domingo, 31, e na terça-feira, 2. No Subúrbio, por exemplo, o acesso de veículos será interditado entre as 18h de domingo e às 6h do dia seguinte, no trecho entre a travessa Benjamim de Souza e a Nova Praça de São Tomé de Paripe por conta do show da virada na localidade (veja atrações).

Em Boa Viagem, na orla da Cidade Baixa, estará proibida a circulação de veículos, entre as 12h de domingo e às 6h da terça-feira, 2, nas seguintes vias por conta dos festejos para Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem: rua da Boa Viagem, no trecho entre o campo de futebol e o largo da Boa Viagem; largo da Boa Viagem; avenida Luiz Tarquínio, entre a rua Polydoro Bittencourt e o largo da Boa Viagem; e a rua Imperatriz, entre o Largo da Boa Viagem e a rua Rio Jacuípe.

No mesmo período, ainda em Boa Viagem, estará proibida o estacionamento de veículos nas seguintes vias: rua Professor Dionísio Pedro de Alcântara; rua Rio Almada; rua Rio São Francisco; rua Rio Paraguaçu, entre o largo da Boa Viagem e a rua Rio Itapicuru; rua Rio Jacuípe, entre a rua da Imperatriz e a rua Rio Tapicuru; travessa Carlos Ferreira e rua Polidoro Bittencourt.

Conforme orientações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas têm como opções de tráfego as ruas Polydoro Bittencourt e Augusto Mendonça e avenida Dendezeiros, para aqueles provenientes da avenida Luiz Tarquínio com destino a Boa Viagem. Já os que saem da rua da Imperatriz, com destino ao centro da cidade, terão como opção a travessa Carlos Ferreira, rua Polidoro Bittencourt e avenida Dendezeiros.

adblock ativo