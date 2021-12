Trânsito do Rio Vermelho será alterado para Festa de Iemanjá

Por causa da tradicional Festa de Iemanjá, que acontece na próxima sexta-feira, 2, o trânsito sofrerá alterações na região do Rio Vermelho e adjacências. As mudanças ocorrem de 0h da sexta-feira, 2, até 6h do sábado, 3.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que serão instaladas barreiras de trânsito e desvios do fluxo de veículos nas imediações da festa. Com isso, haverá proibição de estacionamento e circulação de veículos em determinadas vias, e estacionamento provisório em outras.

Bloqueios e desvios

O trânsito será bloqueado na Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz e Largo da Mariquita. Por isso, o fluxo será desviado na Av. Oceânica, proximidades da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos, também na Av. Cardeal da Silva, próximo à Rua Almirante Barroso, na interseção da Rua Oswaldo Cruz com a Av. Juracy Magalhães Júnior, e na Rua Conselheiro Pedro Luiz (à altura do retorno para a Av. Vasco da Gama.

Funcionarão em sentido duplo de tráfego a Rua Nelson Galo, a partir da interseção com a Rua Archibaldo Baleeiro, Rua Marquês de Monte Santo, no trecho entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos, e na Rua Odilon Santos, entre a Rua Marquês de Monte Santo e a Rua Monte Conselho.

Opções de tráfego

Os veículos com destino à festa terão como opção de tráfego as avenidas Oceânica, Anita Garibaldi, Juracy Magalhães Jr., Cardeal da Silva e Vasco da Gama, além das ruas Almirante Barroso (até a Rua Odorico Odilon) e Oswaldo Cruz.

O estacionamento será proibido de 0h do dia 2 às 6h do dia 3 na Rua Nelson Galo. Entretanto, haverá estacionamento Zona Azul permitido na Rua do Canal (Av. Juracy Magalhães Junior) a partir da rua Caetité (Pontilhão), sentido Iguatemi, em ambos os lados; após o restaurante da Ana até a Academia Momento Fitness, no lado direito da via, sentido Rua Vieira Lopes; e entre a rua Potiguares e a rua Caetité, sentido Shopping da Bahia, em ambos os lados.

Barreiras de trânsito

Barreiras de trânsito causarão bloqueio a partir das 4h do dia 2, nas Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Canavieiras; Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Vieira Lopes; Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso; Rua da Paciência / Travessa Prudente de Moraes; Rua da Paciência / Rua Lídio de Mesquita; Rua Oswaldo Cruz/Av. Juracy Magalhães Júnior; Rua Vieira Lopes/Rua João Gomes; Rua Vieira Lopes / Rua Ilhéus; Av. Cardeal da Silva / Rua José Tabuada Vidal; Av. Cardeal da Silva / Travessa Prudente de Moraes; Rua Odilon Santos / Travessa Basílio de Magalhães; Rua Nelson Galo / Oswaldo Cruz; Praça Mal. Aristóteles de Souza Dantas/ Rua Alexandre de Gusmão/ Rua Almirante Barroso (minipalco).

