Trânsito de Salvador sofre alteração durante este fim de semana

O trânsito de Salvador sofrerá alterações durante este fim de semana para a realização de alguns eventos na cidade. Amaralina, Pirajá e Marechal Rondon são alguns dos bairros com tráfego modificado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), neste domingo, 11, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos no bairro de Marechal Rondon, a partir das 15h, em uma faixa das seguintes vias: rua Vicente Celestino (saída nas imediações do posto shell), praça Marechal Rondon/Final de Linha (chegada). O tráfego de veículos será interditado das 17h às 21h, nas vias de acesso a praça Marechal Rondon/Fim de Linha para o 8º Aniversário de Aritana de Oxossi.

A partir das 9h30, no bairro de Amaralina, a faixa à direita das seguintes vias serão interditadas: rua Aurelino Silva; rua Dr. Edgar Barros (saída na Igreja de São José); rua Visconde de Itaboraí; rua Oswaldo Cruz (retorno próximo ao Bom Preço); Av. Amaralina; largo de Amaralina; Av. Octávio Mangabeira; rua Pernambuco; Av. Manoel Dias da Silva; Av. Visconde de Itaboraí; rua Aurelino Silva e rua Dr. Edgar Barros (chegada na Igreja de São José).

Ainda segundo a Transalvador, a partir das 14h haverá no bairro Pirajá uma interdição progressiva do tráfego de veículos para a "Marcha da Paz para Jesus". O evento será realizado na rua 8 de Novembro, com saída na praça General Labatut e chegada no final de linha da rua Velha de Pirajá.

O órgão de Trânsito informou que não há previsão para o fim das interdições.

